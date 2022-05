Calorão ‘obriga’ cobra procurar piscina em chácara de Anápolis; vídeo mostra o resgate

As tardes ensolaradas de Anápolis têm sido tão quentes que até uma cobra decidiu procurar refresco em uma chácara na região Nordeste da cidade, nesta quarta-feira (11).

No entanto, a aparição da jiboia acabou gerando susto para os moradores que estavam no local, no momento em que o animal se aproximou da piscina, e o Corpo de Bombeiros precisou se acionado.

Lá, a guarnição verificou que a serpente não-venenosa estava sem nenhum ferimento. Com isso, puderam recolher a cobra em segurança e devolver ao habitat natural.

Apesar de não conter peçonha e preferir não ter contato com humanos, caso sintam-se ameaçadas, as jiboas podem oferecer riscos aos humanos reais.

Em todos os casos, o mais recomendado é acionar o resgate profissional e devolver a serpente para a natureza, longe de perigos e preservando a natureza.

Assista o vídeo da retirada da cobra: