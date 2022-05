Idosa que comemorou o aniversário com festa surpresa na UTI morre em Anápolis

A idosa, de 84 anos, que havia recebido uma festa surpresa de aniversário dentro da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Alfredo Abrahão, em Anápolis, morreu nesta quinta-feira (12).

Helena Emídia de Jesus Leão tinha dado a primeira entrada na UTI no dia 26 de abril, data do aniversário dela, após os médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) terem-na diagnosticado com dengue, pneumonia, erisipela, que é uma infecção na pele, e com os rins parados.

A senhora ficou internada por quatro dias e, no dia 30, já havia apresentado uma melhora no quadro clínico. Ela então recebeu alta e pôde, enfim, voltar para casa.

Porém, segundo a vereadora Seliane Santos (MDB), que estava acompanhando o caso de perto, a idosa precisou ser novamente internada na terça-feira (10) por conta de uma doença obstrutiva pulmonar crônica exacerbada sem cura. Após o diagnóstico, ela permaneceu internada recebendo tratamento, mas acabou não resistindo.

Velório

O corpo de Helena Emídia de Jesus Leão será velado no salão da funerária Senap, localizada na Avenida Pedro Ludovico, setor Central de Anápolis, a partir de 13h.

O sepultamento está marcado para ocorrer nesta sexta-feira (12), às 10h, no Cemitério Parque, também localizado na Pedro Ludovico.