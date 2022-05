Grupo fará caminhada em defesa dos direitos de crianças e adolescentes em Anápolis

Com o objetivo de conscientizar a população a respeito da necessidade de proteger as crianças e adolescentes, Anápolis contará com uma caminhada e passeio ciclístico no Parque Ambiental Ipiranga.

Essa ação está relacionada à campanha nacional “Faça Bonito – Proteja Nossas Crianças e Adolescentes”, que reforça a importância do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18).

O evento, realizado pela Associação Artêmis Anápolis, em conjunto com o Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Anápolis, SOS Animais e apoio da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), será realizado no dia 22, às 09h, com concentração no teatro de arena do parque.

Ao Portal 6, a organizadora da ação e advogada, Danielle Nava, contou que os interessados em participar darão uma volta ao redor do Ipiranga. Para reforçar a iniciativa, eles devem utilizar objetos que remetam aos cuidados com as crianças e adolescentes.

“As famílias podem caminhar com cartazes, panfletos e camisetas com frases como: “Esquecer é permitir, lembrar é combater”, “A maior vitória é proteger os direitos de nossas crianças e adolescentes””, pontuou.

Os interessados em participar também poderão realizar a inscrição para um sorteio de brindes que será realizado, como camisas e bags (mochilas saco).

A organizadora reforça que o mais importante nesta caminhada é conscientizar o maior número de pessoas possível e incentivar a denúncia.

“Se você viu alguma violência, é da sua conta, denuncie no Disque 100 ou DPCA, no telefone 62 3328-2721”, alertou.