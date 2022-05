Professor ‘bonitão’ de Goiânia é filmado por alunos em sala de aula e viraliza na internet

Um simples vídeo gravado por alunos do ensino médio, dentro de uma sala de aula, em Goiânia, foi capaz de tornar o professor Eduardo Felipe, de 27 anos, um verdadeiro fenômeno nas redes sociais.

Em um ‘piscar de olhos’, a filmagem atingiu a marca de quase 1 milhão de visualizações e mais de 114 mil curtidas no Tik Tok.

Mas o motivo de tanta repercussão, e que chamou a atenção dos usuários da plataforma, foi bastante específico: a aparência do profissional.

A beleza do educador foi o bastante para cativar os internautas, que não pouparam elogios. Nos comentários, é possível encontrar até pessoas questionando em qual escola ele atua para poder visitá-lo durante o trabalho.

Ao Portal 6, Eduardo afirma que a iniciativa para gravação partiu dos alunos da instituição de ensino em que ministra aulas.

“Os alunos viraram para mim e falaram que estava acontecendo uma trend no Tik Tok e enquanto eu estava apagando o quadro eles pediram para gravar e até para mostrar minhas tatuagens”, conta.

Mesmo ciente da filmagem, a repercussão e proporção adquirida pelo vídeo foram o bastante para surpreender o educador.

De acordo com ele, a experiência o pegou desprevenido e até o assustou em um primeiro momento.

“Eu fiquei assustado no inicio. Não esperava de forma alguma. Pensei que iria ser um vídeo qualquer e fiquei espantado com a repercussão que teve”, afirma.

Mas, mesmo com o susto, Eduardo afirma que foi algo divertido e que serviu até para dar uma alavancada no número de seguidores do Instagram.

“Eu cheguei a ganhar alguns seguidores com a repercussão. Não muitos, mas foi em torno de 200 ou 300 seguidores”, diz.

“Foi uma experiência bem bacana. Me diverti lendo os comentários. Tinham alguns muito engraçado e foi algo bastante diferente”, completa.