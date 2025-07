Cafeterias charmosas para aproveitar em Aparecida de Goiânia

Portal 6 lista opções de lugares propícios para aqueçe famoso cafezinho

Paulo Roberto Belém - 06 de julho de 2025

Aparecida de Goiânia tem lugares ideiais para um café. (Foto: Instagram/ @docepitanga__)

“Aquele cafezinho” continua sendo um dos programas preferidos para um programa solo, a dois ou em grupo, e em Aparecida de Goiânia não seria diferente. Por lá, engana-se quem pensa que é preciso ir até Goiânia para ir atrás de cafeterias.

Para ajudar os moradores da cidade ou quem esteja passando pelo principal município da Região Metropolitana, o Portal 6 lista opções de cafeterias e similares, que são lugares propícios para a clássica programação.

Casa das Delícias Café

“Vem tomar um café”. O convite sugestivo está no Instagram da Casa das Delícias Café. Além da tradicional bebida, o local promete quitandas fresquinhas todo dia, “da nossa família para a sua”, anunciam na rede social.

Casa de Biscoito Dona Menininha

“Aquele cafezinho” também pode ser tomado na Casa de Biscoito Dona Menininha. E o melhor, com aquele biscoitinho fresco e outras quitandas, que podem ser observadas no Instagram do estabelecimento.

Doce Pitanga

A Doce Pitanga oferece opções de cafés, cappuccinos, croissants, tortas e bolos das mais variadas, cuja parte das delícias podem ser observadas no Instagram da loja. Uma ótima pedida.

Dourados Pães

Outra opção é o Café colonial da Dourados Pães. No local, pode-se montar o prato com várias opções de pães, bolos, lanches, cafés, sobremesas, destacando, ovos mexidos frescos.

Panne Bello Pães

A última dica fica por conta da Panne Bello Pães, no bairro Garavelo e também com unidade no Moinho dos Ventos. Trata-se de uma padaria completa em Aparecida de Goiânia. Pães de vários tipos, lanches preparados e sobremesas todos os dias.

