Após ser adiado, show de Roberto Carlos tem nova data para acontecer em Goiânia

Um dos principais nomes da música brasileira, Roberto Carlos, anunciou uma nova data para desembarcar em Goiânia.

O cantor fará show na capital no dia 17 de setembro, às 20h30, no Ginásio Internacional Goiânia Arena, no Jardim Goiás. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Eventin e variam de R$140 à R$580.

Esta é a terceira vez que Roberto muda a data do evento na cidade. Inicialmente, o show aconteceria no dia 19 de abril de 2020, mas foi adiado, devido à pandemia da Covid-19, para 15 de agosto do mesmo ano.

Novamente cancelado, uma nova data foi marcada para o dia 09 de abril de 2022, mas logo em seguida, foi cancelada pelo aumento de casos da doença.

Ao todo, o cantor já possui mais de 33 álbuns, sendo dono de diversos sucessos musicais que encantaram diferentes gerações.

Recentemente, Roberto entrou para a lista dos 30 artistas de maior público nos Estados Unidos ao lado de grandes nomes da música mundial como: Elton John, Cher e a banda Kiss.