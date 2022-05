Homem mata o amigo para companheira não descobrir ‘pulada de cerca’ e morre tentando fugir

Em Edéia, no Sudoeste de Goiás, um homem matou o amigo para a companheira não descobrir uma noitada com ‘pulada de cerca’. Após o assassinato, ele tentou fugir do município e morreu em confronto com a Polícia Militar (PM).

O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (13) depois de o homem ir até a casa do amigo para tirar satisfações. Os dois teriam discutido porque a conversa de que haviam ido juntos em uma boate na quinta-feira (12) se espalhou pela cidade.

Armado com uma pistola, o homem disparou na cabeça do amigo e seguiu até a saída de Edéia, na GO- 410, sentido Goiânia, quando foi abordado pelo Grupo de Patrulhamento Tático (GPT).

“Após acompanhamento por alguns quilômetros, e desrespeito às ordens de parada, desceu do veículo já efetuando disparos contra a equipe, sendo necessário repelir a injusta agressão”, informou a corporação.

Segundo o GPT, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Foram encontradas na residência do suspeito 12 armas de grosso calibre e cerca de 1,2 mil munições. A Polícia Civil (PC) investigará o caso.