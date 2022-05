Noivos deixam a cerimônia de casamento pegando fogo e pegam de surpresa os convidados; veja o vídeo

Uma dupla de noivos decidiu surpreender os convidados com uma saída verdadeiramente triunfal. Com focos de fogo nos corpos, eles saíram da cerimônia rindo e acenando para os amigos e familiares.

Gabe Jessop e Ambyr Mishelle, ambos de 42 anos, são dublês em filmes gravados nos Estados Unidos, inclusive atuaram em “Yellowstone” e “Hereditary”.

Nas cenas gravadas, é possível ver os dois saindo tradicionalmente do evento, até que as chamas são ateadas nas costas deles. Já no final da gravação, a dupla se abaixa e recebe jatos de extintores dos profissionais contratados.

O vídeo viralizou nas redes sociais e milhares de internautas questionaram como os fios de cabelos deles não queimaram também, ou o pior: “como não se feriram?”

No perfil compartilhado do casal, eles postaram o vídeo completamente felizes: “prometo que vamos postar fotos da real parte do casamento quando tivermos um minuto durante nossa lua de mel. Amo todos vocês. Obrigado pelo seu apoio e gentileza”.

Assista

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gabriel And Ambyr (@g.a_thegreatadventure)