Acidente mata turista e deixa outras três pessoas feridas na Chapada dos Veadeiros

Um acidente grave na BR-241 matou uma pessoa e deixou outras três pessoas feridas. A tragédia aconteceu próximo a Cavalcante, no Nordeste do estado, na região da Chapada dos Veadeiros.

O incidente foi registrado no sábado (14) e a identidade das vítimas não foi divulgada. O que se sabe é o grupo era formado por um guia e três turistas que viajavam em direção a Minaçu, região Norte de Goiás.

A vítima fatal do acidente era uma mulher. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMGO), o motorista do veículo perdeu o controle e capotou. Nas imagens, é possível perceber que o trecho da rodovia não é asfaltado.

Segundo a Prefeitura de Cavalcante, o guia será transferido para uma unidade de saúde em Goiânia e os outros dois envolvidos foram encaminhados para hospitais particulares da cidade de origem. Porém, o município não foi informado.