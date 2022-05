Seis horas depois da demissão de Higo, Vila Nova anuncia novo treinador

O Vila Nova agiu rápido no mercado e já tem um substituto para Higo Magalhães. Seis horas depois de comunicar a demissão do ex-comandante, a diretoria colorada anunciou acerto com Dado Cavalcanti.

O último trabalho do técnico foi no Vitória. Ele acabou demitido do Leão após a má campanha no campeonato estadual deste ano.

Natural de Arcoverde-PE, ele tem 40 anos e também passou por clubes como Bahia, Paraná, Paysandu, CRB, Náutico, Coritiba e Ponte Preto. No currículo, ele tem títulos da Copa do Nordeste e da Copa Verde.

Dado Cavalcanti chega a Goiânia nesta segunda-feira (16) e comanda o treinamento do período vespertino. Ele dirige o clube pela primeira vez na próxima quinta-feira (19), no duelo com a Chapecoense.

Além do novo treinador, chegam para compor a comissão técnica colorada: o auxiliar Pedro Gama e o preparador físico Leonardo Fagundes.

O Vila Nova é o 16º colocado da Série B, com apenas sete pontos em sete partidas. O aproveitamento na competição é de 33% até aqui.