Foi sacar 20 dólares no caixa eletrônico e entrou para a lista dos mais ricos do país

Uma idosa teve de ir ao banco retirar US$ 20 e descobriu que tinha entrado para a lista de pessoas mais ricas dos Estados Unidos. A única reação dela foi sentir pânico com a quantidade enorme de dígitos na conta.

Julia Yonkowski mora na Flórida (EUA) e, em 2021, precisou procurar um caixa eletrônico para pegar a pequena quantia que tinha. No entanto, quando abriu a conta, se deparou com US$ 999.985.855,94 de saldo.

“Oh meu Deus, fiquei horrorizada. Eu sei que a maioria das pessoas pensaria que ele ganhou na loteria, mas eu fiquei horrorizada”, disse ela à WFLA .

Agora, a história viralizou pois a idosa está lutando para saber quem é o verdadeiro dono e devolver o valor enorme que fora depositado por engano. No entanto, ninguém ainda soube explicar a origem do dinheiro.

Segundo Julia, ela tentou inúmeras vezes ligar aos bancos e autoridades, mas ninguém a atende, nem mesmo retorna as ligações, deixando-a ainda mais aflita com a situação.

“Li muitas histórias sobre pessoas que pegaram o dinheiro e depois tiveram que devolver. Eu não faria isso de qualquer maneira porque não é meu dinheiro”, confessa a idosa sobre nem tocar no valor na conta.

O banco utilizado pela idosa é o Chase. O e ainda não emitiu nenhum comunicado da entidade sobre a situação.