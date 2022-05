Homem tem surpresa desagradável ao se deparar com sapo dentro de sanduíche de rede famosa

Em Mpumalanga, na África do Sul, um homem afirmou ter encontrado um sapo em um sanduíche do McDonald’s e viralizou nas redes sociais. No Facebook, ele ironizou e chamou o lanche de McFroggie.

Tudo aconteceu no dia 6 de maio, quando Willem Bezuidenhout comprou um sanduíche de frango para a filha e encontrou o animal indesejado quando ela estava prestes a comer.

Indignado com a situação, Willem compartilhou a foto na rede social e não poupou críticas à unidade da rede de fast food da cidade.

“Obrigado Secunda Mcdonald’s pela surpresa não tão maravilhosa na refeição da minha filha esta noite 6 de Maio de 2022! Sempre pensei que essas coisas aconteciam apenas nos filmes, mas agora sim, aconteceu conosco esta noite. Sim, você vê corretamente, é um McFroggie”, disse.

A postagem viralizou e já passa de 2 mil compartilhamentos. De acordo com o Times Live, a rede de fast food prometeu investigar o incidente.