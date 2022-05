Morte repentina de professora de Anápolis que lutava contra o câncer causa comoção nas redes sociais

Anápolis amanheceu em luto com a repentina partida da professora do ensino fundamental, Rosimeire Izabel, de 37 anos, que fez parte do corpo docente do Colégio Adonai por mais de oito anos.

Rosimeire lutava há três anos contra um câncer. Neste tempo, a docente passou por diversas cirurgias e internações. Porém, nesta segunda-feira (16) teve complicações e faleceu.

Com o choque da perda, a instituição de ensino e diversos amigos, familiares e ex-colegas foram às redes sociais prestar homenagens à professora.

A nota de pesar publicada pelo Colégio Adonai através do perfil do Instagram já conta com mais de 200 comentários de pessoas que lamentam a morte de Rosimeire.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Colégio Adonai (@colegioadonai)

Na publicação, o colégio ainda informa que, devido ao luto, as aulas para os alunos do 1° ao 4° ano do Ensino Fundamental foram suspensas nesta terça-feira (17).

Velório

O corpo de Rosimeire Izabel está sendo velado na Paróquia São Cristóvão, localizada no bairro Parque Iracema, próximo ao Corpo de Bombeiros.

O sepultamento ainda não tem horário confirmado para ocorrer, mas será realizado no município de Souzânia, cidade em que vive a família dela.