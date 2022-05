O que está sendo feito para proteger população em situação de rua em Goiás diante de frio extremo

Diante do alerta de que Goiás pode enfrentar temperaturas abaixo de 0ºC durante os próximos dias, deu-se início a uma corrida contra o tempo para proteger a população em situação de rua nas cidades goianas.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), além das possíveis temperaturas negativas ao Sul do estado, os termômetros devem cair para menos de 10ºC em praticamente toda a região goiana.

Com esse cenário preocupante em vista, o Portal 6 conversou com a Prefeitura dos três maiores municípios de Goiás – Goiânia, Anápolis e Aparecida para entender quais ações serão tomadas para proteger a população em situação de rua.

Goiânia

Começando pela capital, a Prefeitura pontuou que “pastas envolvidas na Assistência Social, como Defesa Civil e Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, atuam em ações emergenciais para arrecadação de agasalhos, cobertores, meias e alimentos destinados à população de rua”.

No entanto, até o fechamento da matéria, não foi respondido quais seriam tais iniciativas, quando ou como seriam postas em prática.

Anápolis

Já a Prefeitura de Anápolis definiu que, a partir desta terça-feira (17), as portas dos alojamentos do Ginásio Municipal Carlos de Pina, no Setor Sul Jamil Miguel, serão abertas para receber moradores em situação de rua que queiram se abrigar.

Outra ação tomada foi o lançamento da Campanha do Agasalho 2022. O Poder Público afirmou ter arrecadado mais de três mil cobertores para serem entregues a pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua.

A população também pode participar indo a um dos dez pontos de coleta espalhados pela cidade levando roupas de frio e cobertas.

Os postos de coleta listados foram os seguintes:

Base Aérea de Anápolis

UniEvangélica

Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo (Heana)

Companhia Municipal de Trânsito, Transportes e Servicos Urbanos (CMTT)

Supermercado Rio Vermelho (unidade do Jundiaí)

Academia Sérgio Borges

Senai Roberto Mange

Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura

Câmara Municipal de Anápolis

156 (Centro Administrativo)

Aparecida

A Prefeitura de Aparecida respondeu que entregou nesta segunda-feira (16), na Praça da UPA do setor Brasicon, kits com cobertores e itens de higiene à população em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social da cidade.

O município ainda destacou que a população também pode contribuir com as ações, doando cobertores e agasalhos, que podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social.

O morador também pode entrar em contato pelo número 3545-5970, para acionar equipes da assistência que fazem acompanhamento em tempo real de pessoas em situação de rua.

Estado de Goiás

Já o Governo do Estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS), deu início à distribuição de cobertores da Campanha Aquecendo Vidas 2022 na última quinta-feira (12).

“Durante as entregas, pacotes individuais de frutas desidratadas do Banco de Alimentos da OVG também foram doados” pontuou a OVG em nota.

O órgão ainda destacou que haverá mais uma ação de distribuição para a população em situação de rua e, nesta segunda-feira (16), começaram a distribuição de cobertores a famílias em extrema vulnerabilidade social de Aparecida de Goiânia, em um trabalho que continuará ao logo da semana.

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), por sua vez, enviou ofícios à Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, ao Centro Pop e à Casa da Acolhida, solicitando apoio para o acolhimento à população de rua.

A Casa da Acolhida abriu quartos extras. A pasta também está enviando ofícios e conversando com entidades, igrejas, ginásios, e comunidades terapêuticas, para que acolham pessoas nesses dias frios.

Para poder ajudar na campanha da OVG, a população pode doar cobertores e agasalhos novos e usados, em bom estado de conservação, até o dia 25 de maio, podendo procurar os seguintes pontos de doação:

• Sede da OVG: Rua T-14, Setor Bueno

• Palácio Pedro Ludovico Teixeira: Rua 82, nº 400, Centro

• Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg): Rua 260, Setor Leste Universitário

• Corpo de Bombeiros: Avenida C-206, Jardim América

• Saneago: Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás

• Enel: Rua Gileno Godói, 02, Quadra A37, 505, Jardim Goiás

• Shopping Bougainville: Rua 9, nº 1855, Setor Marista

• Shopping Cerrado: Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário

• Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg): Rua 14, nº 50, Setor Oeste

• Sebrae: Avenida T-13, 1000, Setor Bueno

De onde vem esse frio?

Conforme a Cimehgo, a partir da próxima quarta-feira (18) uma intensa massa de ar frio de origem polar vai gerar o declínio acentuado da temperatura do ar em Goiás, o que deve durar até o dia 26 de maio.

O órgão de meteorologia apontou também que podem ocorrer geadas ao redor do estado, o que poderá afetar diretamente os setores da agricultura, piscicultura e pecuária.

A pasta afirmou que irá acompanhar a evolução da massa de ar polar, atualizando o alerta de frio conforme a necessidade.