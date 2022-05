Idosa acorda com barulhos de ratos e ao se olhar no espelho descobre que o pior aconteceu

Uma idosa, de 76 anos, acordou com alguns barulhos estranhos e ao se levantar percebeu o rosto todo ensanguentado, pois havia sido atacada por uma enorme ratazana.

O caso aconteceu na Inglaterra e o esposo de Diana Kirk relatou ter ficado apavorado com a cena da parceira ferida no rosto, pescoço e mãos.

Ela precisou ser encaminhada ao hospital às pressas, depois do companheiro chamar uma vizinha para ajudá-los. Isso porque os ferimentos eram vários e, além do mais, a vítima lida com uma lesão cerebral sofrida há algum tempo.

“Eu nunca vi nada parecido com os ferimentos que ela teve. Foi absolutamente selvagem. Fui e bati na porta da jovem que mora do outro lado da estrada, pois ela também sempre acorda cedo e então ela ajudou”, contou John, de 85 anos, ao The Mirror.

Uma grande preocupação do marido é que a Diana não costuma sentir dores, devido à lesão cerebral sofrida anteriormente, portanto, não há queixas e o cuidado precisa ser redobrado.

Nas imagens divulgadas em um perfil do Twitter é possível ver as feridas causadas pelo animal, capturado posteriormente, graças a uma emboscada planejada pelos vizinhos.