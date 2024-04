Fim de Mercúrio Retrógrado: saiba o que mudará para os signos

Como todos já sabem, durante esse momento astrológico, é comum que as ações do planeta da racionalidade prejudiquem em vários âmbitos da vida das pessoas

Gabriella Licia - 25 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Jerald Pacheco Famoleras/Pexels)

O período do Mercúrio Retrógrado foi um verdadeiro caos para quase todos os signos, mas a boa notícia é que, nesta quinta-feira (25), o fenômeno se encerrará e as coisas poderão melhorar infinitamente para todo mundo.

Não é novidade que atrasos, falhas na comunicação, problemas com aparelhos eletrônicos e muitas desavenças aconteçam durante as retrogradações, além de outros problemas, que podem ser intensificados a depender da casa em que o planeta se encontra.

No entanto, a partir da data mencionada, os cenários poderão se encontrar mais positivos para todos, principalmente os arianos e taurinos – que foram as pessoas mais afetadas nesses dias.

Ficou curioso para saber o que esperar nos próximos dias e quem poderá comemorar a vitória? Então confira a lista dos signos e as dicas do horóscopo. Olha só!

Para os signos cardinais

Para refrescar a memória, os cardinais são os signos de começo de estação (Áries, Câncer, Libra e Capricórnio). Os nativos dessas casas podem se preparar para encontrar mais estabilidade no campo profissional. As confusões no trabalho, dúvidas e estagnações de projetos poderão ser finalizadas.

Os que estiverem buscando melhorias de cargo ou até mesmo admissão podem se preparar para encontrar a solução dos problemas logo em breve.

Para os signos fixo

Os fixos são os signos de meio de estação (Touro, Leão, Escorpião e Aquário). Esses nativos devem respirar aliviado nos próximos dias, principalmente no campo romântico e familiar.

Se as relações estavam andando em uma corda bamba, com discussões, dificuldade de comunicação e muitos impasses, saibam que a paz está mais próxima do que pensam.

Quem tiver de permanecer, permanecerá com boa vontade. Já os que não agregarem mais, sairão sem maiores transtornos.

Para os signos mutáveis

Por fim, os mutáveis são os signos de fim de estação (Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes). Esses poderão contar com um progresso pessoal gigante. Todas as questões que estavam assolando a mente e tirando o sono poderão ser resolvidas com mais clareza.

Agora, preparem-se para uma reviravolta na vida, de modo geral. Questões familiares também poderão ser resolvidas de maneira mais pacífica.

