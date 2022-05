PC apreende R$ 1 milhão em roupas falsificadas na região da 44, em Goiânia

A Polícia Civil (PC) realizou nesta terça-feira (17) uma operação na Rua 44, um dos principais centros comerciais de Goiânia, com objetivo de apreender roupas com indícios de falsificação.

Durante a operação foram confiscadas 10 mil peças, entre camisetas, bermudas, calças, dentre outros itens que eram comercializados na região.

O valor total da carga apreendida é de cerca de R$ 1 milhão. As peças agora passarão por exame pericial para a confirmação de falsificação.

Os proprietários das lojas que estavam vendendo as peças irão responder por crimes contra as marcas e contra as relações de consumo.

As roupas confiscadas serão destruídas ou doadas. Neste último caso, elas precisam estar descaracterizadas.