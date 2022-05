Anápolis tem registro de geada e carro congelado em noite de frio recorde

Moradores de Anápolis foram surpreendidos com geada no amanhecer desta quinta-feira (19), após a noite mais gelada de 2022.

Um dos casos foi registrado no povoado de Branápolis, no extremo leste da cidade. Clayton César Rodrigues se deparou, pouco depois das 7h, com cerca de um quarto de sua pastagem congelada pelo fenômeno.

“[Estimo] Cerca de 25% da grama ficou queimada pela geada”, disse. Como não há plantação na chácara, não houve prejuízos.

O frio foi tão intenso que criou uma crosta de gelo até mesmo em pedaços de madeira da propriedade. Ao Portal 6, Clayton revelou que tem a chácara há dois anos e não houve geada em outras ondas de frio.

No Estância Vale das Brisas, também no leste da cidade, Rosemeri Schmidt também observou o fenômeno. Gotículas de gelo ficaram impregnadas nas folhas do gramado.

No Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), um trabalhador se deparou com o carro literalmente congelado na madrugada. O teto e o vidro ficaram encrostados de gelo por conta das baixas temperaturas da madrugada.

Veja o vídeo:

Noite mais fria

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a noite de quinta-feira foi a mais fria do ano em Anápolis e diversas cidades do estado,

Conforme a medição oficial, a cidade teve 6,8ºC. No entanto, a ventania derrubou a sensação térmica. Institutos de meteorologia informaram que a sensação térmica chegou a 1ºC no município.

Em Goiânia, os termômetros marcaram exatos 5ºC, no dia mais frio da história para o mês de maio, de acordo com o Cimehgo.

A temperatura mais baixa em Goiás nesta quinta-feira foi registrada em Jataí, no Sudoeste, com 2,7ºC.

Veja as temperaturas mais baixas do estado nesta quinta-feira (19), conforme o Cimehgo

Jataí: 2,7ºC

Mineiros: 2,9ºC

Cristalina: 3,6ºC

Rio Verde: 3,8ºC

Morrinhos: 4,3ºC

Pires do Rio: 4,6ºC

Goiânia: 5ºC

Bom Jesus de Goiás: 5,6ºC

Luziânia: 5,6ºC

Catalão: 5,9ºC

Itumbiara: 6,5ºC

Caiapônia: 6,5ºC

Goianésia: 6,5ºC

Anápolis: 6,8ºC

São Simão: 7,3ºC

Aragarças: 8,1ºC

Cidade de Goiás: 8,5ºC

Posse: 11,4ºC

Porangatu: 11,8ºC