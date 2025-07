Motociclista em moto de alta potência é lançado ao chão após acidente na BR-414, em Anápolis

Socorro médico já foi acionado e populares acompanham vítima até a chegada das equipes

Davi Galvão - 05 de julho de 2025

Acidente aconteceu na BR-414, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um motociclista se envolveu em um grave acidente automobilístico na manhã deste sábado (05), na BR-414, na altura do bairro Jardim Promissão, região do extremo Norte de Anápolis.

Imagens registradas no local mostram a vítima jogada ao chão, com a presença de sangue nas proximidades e uma fratura exposta no braço esquerdo.

Populares e outros motociclistas pararam os veículos no acostamento para prestar apoio.

Testemunhas relataram que o acidente ocorreu após um outro veículo, que também aparece na filmagem, sair do acostamento sem sinalizar – o que fez com que a moto batesse na traseira dele.

A moto da vítima, que é de alta potência, ficou destruída alguns metros atrás de onde o piloto caiu, com diversos destroços se espalhando pela via.

Equipes da Ecovias Araguaia, concessionária responsável pelo trecho, já foram acionadas, bem como as autoridades competentes. Mais informações a qualquer momento.

