Assessora de vereador é flagrada vendendo diplomas falsos dentro da Câmara de Goiânia

Um escândalo dentro da Câmara Municipal de Goiânia veio à tona nesta quinta-feira (19), após uma assessora do vereador Kleybe Morais (MDB) ser flagrada vendendo diplomas de pós-graduação falsificados.

Conforme uma investigação feita pelo jornal O Hoje, Nubia Pereira da Silva Ribeiro começou a fazer o comércio fraudulento com mais frequência nas últimas semanas.

O aumento na procura ocorreu pois alguns candidatos aprovados em um processo seletivo da Secretaria Municipal da Educação (SME) estavam indo ao local em busca de horas correspondentes a uma pós-graduação exigida pelo edital do concurso.

Bastava solicitar à assessora parlamentar o diploma de interesse, mostrar documentos de identificação e pagar a quantia de R$ 100.

“O que eu consigo para você é fazer o curso de 360 horas, que é o que eles estão pedindo. Preciso entrar e fazer seu curso, link por link e fazer a prova”, disse à reportagem do O Hoje, prometendo entregar o certificado em uma hora.

Em seguida, ela alterava o prazo de conclusão do curso, para parecer que ele tinha sido feito antes da convocação do candidato.

Assim, um terceiro envolvido faria as edições do diploma e enviaria a documentação falsificada via WhatsApp.

Em nota enviada ao O Hoje, a SME disse que vai abrir um processo para apurar o caso. A pasta também deve tomar providências administrativas e jurídicas.

Vale lembrar que o vereador Kleybe Morais é investigado pelo Ministério Público (MP) e pela Polícia Federal (PF).

Ele teria supostamente liderado um esquema de compra de votos utilizando influência na prefeitura na renovação de contratos temporários em 2017.