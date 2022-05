Bush se confunde e fala em invasão injustificada do Iraque ao se referir à Ucrânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ex-presidente dos EUA George W. Bush cometeu uma gafe nesta quarta-feira (18) ao confundir a invasão russa da Ucrânia com a Guerra do Iraque, iniciada em 2003 justamente sob seu governo.

“A decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal do Iraque. Quero dizer, da Ucrânia”, disse Bush durante evento em Dallas, no Texas. Após um breve silêncio, com um leve sorriso, completou: “Do Iraque também”. “Enfim, tenho 75 [anos]”, afirmou, arrancando risadas da plateia.

Bush ordenou a invasão sob o argumento de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, o que nunca foi comprovado. A guerra durou oito anos, até a saída, em 2011, das últimas tropas de combate.

O americano também comparou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, a Winston Churchill (1874-1965), primeiro-ministro que liderou o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

As declarações de Bush rapidamente viralizaram nas redes sociais, acumulando mais de três milhões de visualizações só no Twitter após um repórter do jornal Dallas News compartilhar o trecho do discurso.

Nesta quarta-feira, no 84º dia da guerra na Ucrânia, a Rússia anunciou a expulsão de 85 diplomatas franceses, espanhóis e italianos do país, na mais recente retaliação a países europeus que ordenaram a saída de funcionários russos. No front de batalha, forças ucranianas continuam freando o avanço russo na região de Kharkiv, enquanto o Kremlin consolidou a tomada de Mariupol.