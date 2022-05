Ex-secretário de Esportes, Kim Abrahão é a aposta do partido Novo em Anápolis

Desincompatibilizado da Prefeitura de Anápolis desde o dia 1º de abril, o ex-secretário de Esportes Kim Abrahão se prepara para enfrentar as urnas em outubro.

Filiado ao Novo, ele é a aposta da legenda no município e foi lançado para disputar o Senado Federal como suplente do empresário Leonardo Rizzo.

Pré-candidaturas que de algum tempo vinham-se sendo construídas e receberam aprovação em um rigoroso processo seletivo interno da legenda.

Leonardo Rizzo é fundador da Rizzo Imobiliária, uma das principais do estado. A dupla defende que Goiás precisa de renovação no Senado e se coloca como opção às demais pré-candidaturas que contam com nomes já experimentados.

Repetição de fórmula

No último pleito, um outro anapolino também figurou como suplente na disputa pelo Senado. Benjamin Beze Júnior estava na chapa de Jorge Kajuru e foram vitoriosos com 1.557.415 votos. O empresário, no entanto, faleceu em 2020 aos 68 anos.

Falando em Kajuru

O senador apresentou uma PEC propondo o fim da reeleição e mandato de cinco anos para chefes do Executivo. O texto foi lido em Plenário na última terça-feira (17) e começou a tramitar.

Abre aspas

“A derrota de candidatos à reeleição ocorre apenas em circunstâncias muito particulares. Ou seja, o sujeito tem que ser muito ruim de serviço para perder uma reeleição tendo toda uma máquina em suas mãos”, discursou Kajuru.

Recado

Apesar de dirigido a chefes do Executivo, a fala do senador também foi entendida como um recado a membros de Casas Legislativas que vão tentar renovar seus mandatos este ano. O de Kajuru, vale lembrar, expira em 2027.

Nota 10

Para Liga Acadêmica de Genética Médica do curso de Medicina da UniEVANGÉLICA que, juntamente do Hemocentro de Goiás, promoveram campanha de coleta de sangue durante toda essa quarta-feira (18) no estacionamento da instituição com intuito de abastecer os bancos do órgão.

Nota Zero

Para as prefeituras em geral, que pelo visto esqueceram que existem animais vivendo nas ruas neste frio atípico. Eles também sofrem e correm risco de morte.