Misteriosamente, homem é encontrado morto dentro de veículo abandonado

A morte de um homem marcou o final da tarde desta quarta-feira (18), na cidade de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, e é rondada por mistérios.

A vítima não teve a identidade revelada, mas foi encontrada inerte dentro de um veículo que estava abandonado bem na região central da cidade.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que o homem não apresentava mais nenhum sinal de vida e já havia rigidez cadavérica.

Além disso, em uma análise preliminar, a corporação identificou que a vítima não tinha nenhuma lesão aparente ou sinais de agressão, o que dificulta na identificação das causas da morte.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação e determinação da causa da morte.