Um clamor por nossas crianças e adolescentes

Uma mulher de 18 anos de idade, mãe de três filhas, viúva duas vezes e o atual marido, pai de sua filha caçula, está na minha frente para fazer o exame de corpo de delito. Pesa contra ele a acusação de abuso sexual praticado contra a enteada mais velha, de apenas 03 anos de idade.

Ficção? Esse é um fato absolutamente real, ocorrido em Anápolis.

Fui o médico legista dessa ocorrência. Na ocasião, examinei a criança violentada e também o suposto agressor.

Casos como esse são muito mais comuns do que imaginamos. Podem estar tão próximos a nós, que de tão próximos não conseguimos enxergar.

Por que esse assunto? Porque anteontem foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O mês de maio é um período em que se realiza, ou deveria realizar, campanhas de conscientização contra violência sexual às nossas crianças e adolescentes. É a campanha do ‘Maio Laranja’.

Em Anápolis, junto com a vereadora Seliane, criamos no ano passado, início do nosso mandato político, uma lei nesse sentido. Ela dispõe sobre o programa destinado à realizar ações de conscientização, prevenção e enfrentamento desse mal.

Embora sancionada, as ações e práticas dessa estão longe da real necessidade.

Os impactos dessa violência são imensuráveis, mas podem ser amenizados, acolhendo a vítima, protegendo e cuidando.

Além disso, é nosso dever como sociedade, estarmos atentos e engajarmos na causa, denunciando por meio do Disque 100, ou acionando a rede de proteção como: Conselho Tutelar, delegacias, CREAS e outros.

No Brasil, somente em 2022, já foram mais de 50 mim denúncias. Mais de 7 mil, de violência sexual.

O silêncio só agrava a situação e impede que a criança saia dessa condição – que inclui também ameaça, abandono, discriminação, maus tratos e outros.

Vamos abraçar essa causa. Vamos agir! Amanhã, não quero examinar nossas crianças aqui no IML.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.