Em evento fechado, Dória recebe apoio de Marconi e insiste em candidatura à Presidência

Quase uma convenção das bruxas. Assim foi o evento fechado e restrito que o PSDB goiano promoveu na capital do estado para receber o presidenciável João Dória.

A assessoria do ex-governador de São Paulo não informou o local da cerimônia realizada nesta sexta-feira (20), mas o Portal 6 apurou que o encontro ocorreu no Hotel Plaza Inn, no Centro de Goiânia.

Ao lado do tucano estavam lideranças do partido em Goiás, como o ex-governador Marconi Perillo e a deputada estadual Lêda Borges.

“Eu apoio o candidato do meu partido, defendo que o PSDB tenha nome nas eleições e não vou apoiar um candidato que não seja do PSDB”, afirmou Marconi.

Apesar dos apoios recebidos na capital, Dória vive uma situação bastante complicada.

Rejeitado pelo PSDB Nacional, o ex-governador de São Paulo está recorrendo aos diretórios estaduais para ganhar sobrevida e ser candidato à Presidência pela sigla.

No entanto, entre as lideranças nacionais do partido, o nome da senadora Simone Tebet (MDB) é o preferido para ser a representante da chamada “terceira via”, que busca polarizar a disputa com Lula (PT) e Bolsonaro (PL).