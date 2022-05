Simulação de atentado terrorista em Goiás vai prever ataque por armas químicas e radiológicas

O Corpo de Bombeiros de Goiás fará, na próxima segunda-feira (23), um simulado de ataque terrorista. A ação ocorre a partir das 14h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

A corporação terá apoio da Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército Brasileiro. A atividade faz parte da programação do 1º Curso de Operações com Produtos Perigosos da Corporação.

O simulado vai reproduzir o ambiente de um atentado terrorista dentro do estádio, com vítimas socorridas e evacuação parcial e total da praça esportiva.

Segundo os bombeiros, o foco será o treinamento ao atendimento de pessoas contaminadas por armas químicas, radiológicas, feridas durante quedas e em situação de pânico durante uma partida de futebol.

As equipes estarão com vestimenta especial, dentro e fora do Serra Dourada. Elas vão prestar atendimento às possíveis vítimas, desde primeiros socorros à descontaminação.