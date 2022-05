Algumas verdades bobas devem ser mantidas em segredo dentro de um relacionamento, porque, apesar de toda confiança e amor, essas coisinhas podem trazer brigas desnecessárias. Por isso, hoje o Portal 6 trouxe algumas coisas que nenhuma mulher deve contar para o crush, veja!

6 coisas que nenhuma mulher deve contar para um homem:

1. Sua mãe fala dos defeitos dele

É normal de toda mãe ficar com as anteninhas ligadas em cada passo da filha. Inclusive, quando elas sentem que alguém não vai te fazer bem, elas vão te alertar sobre essa tal pessoa.

E quando o assunto é relacionamento, ela não vai poupar a exposição dos defeitos do seu namorado.

2. Você não gosta da família dele

É muito comum dentro dos relacionamentos haver algum conflito ou disparidade com a família do seu parceiro, principalmente, com a sogra.

E, sinceramente, é muito comum as mães julgarem ou terem ciúmes de suas noras. Por isso, não tente resolver o problema e é melhor não contar para ele.

3. Comentar de outras experiências

Se coloque no lugar dele: você gostaria de saber sobre as intimidades dele com outras mulheres?

Certamente sua resposta foi negativa, por isso é melhor guardar suas outras experiências para você.

4. Seus momentos felizes com seus ex-namorados

Ao lado de esconder suas outras experiências, deixe em off também seus momentos felizes com seus exs.

Por exemplo, caso você lembre daquele ex toda vez que vai em um restaurante específico, não comente sobre essa lembrança, pode magoá-lo.

5. Os segredos de sua amiga

Você pode até ter o seu namorado como um melhor amigo, mas entenda que isso não te dá o direito de contar os segredos de suas amigas a ele.

Além disso, sua amiga depositou uma confiança enorme em você, logo, não faz sentido você colocar a boca no trombone e fazer fofoca.

6. Às vezes, você stalkeia a ex dele

Por último, todo mundo tem uma certa curiosidade sobre os outros relacionamentos do namorado, não é mesmo?

Muitas mulheres até saem por aí stalkeando a ex do amado só para matar essa curiosidade. Por isso, xerete o que você quiser, mas guarde o que descobrir pra você.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!