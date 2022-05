Fins de relacionamentos podem ser bastante complexos ou motivados por pequenas situações desgastantes, que somente o tempo dirá se foi a escolha certa ou se o seu ex merece ser perdoado.

E existem alguns sinais que comprovam que o antigo parceiro pode ter mudado da água para o vinho, se arrependido das escolhas e, talvez, ser digno de uma segunda chance.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista de atitudes que comprovam que ele realmente ainda gosta de você e não seja uma péssima escolha querer recomeçar ao lado de alguém que você já conhece e te fez muito feliz algum dia.

Confira os 6 sinais que revelam que o seu ex merece ser perdoado:

1. Ele já não é mais a mesma pessoa de antes

Se você tem observado que os gatilhos que desencadeavam as brigas entre vocês não existem mais, que ele tem abandonado o comportamento tóxico ou algumas amizades que o arrastava para baixo, isso pode ser um bom sinal.

Significa que ele realmente reconheceu os erros e defeitos e está disposto a fazer tudo diferente para reconquistar o seu coração e nunca mais te perder.

2. Ele abandonou os maus hábitos tóxicos

Se anteriormente ele tinha hábitos ruins e tóxicos dentro da relação e hoje você não consegue mais enxergar esse posicionamento, isso pode ser uma excelente iniciativa.

Mas atenção, é preciso analisar com cautela para se certificar que não seja apenas um personagem buscando incessantemente pelo reatamento. Precisa ter certeza que ele realmente mudou e não voltará a te magoar.

3. Ele nunca esquece as datas comemorativas

Se ele ainda se lembra do aniversário de namoro, da sua data de nascimento ou até mesmo do dia em que se conheceram e fala sobre isso, pode ser um bom sinal.

Significa que ele ainda pensa bastante em você e não tem pretensão de esquecer a história que viveram ou apagar o amor que sentiram.

4. Ele parece verdadeiramente arrependido

Se vocês ainda mantém algum tipo de diálogo e ele demonstra constante arrependimento nas conversas, pode ser que o seu ex mereça uma segunda chance.

Afinal, todo ser humano erra uma vez. O grande problema é não repetir o erro e buscar sempre evoluir como pessoa e não magoar mais o outro.

Talvez esteja na hora de você abrir o seu coração e entender melhor o lado dele.

5. Ele ainda te liga sempre que pode

Se o seu ex ainda te liga sempre que pode, existem duas opções: ou ele mantém um sentimento de posse abusivo sobre você e não quer te perder; ou ele realmente te ama e não vive sem você.

É interessante avaliar bem em qual das hipóteses ele se encaixa mais, pois a esta altura do campeonato não é viável romantizar um ex tóxico e ciumento.

6. Ele ainda se preocupa com você

Mesmo que nos pequenos detalhes, se ele ainda preocupa com o seu bem estar, te liga para saber da sua saúde ou te parabeniza pela promoção no trabalho, vibrando seu sucesso, com certeza ela ainda te ama.

A melhor alternativa, neste caso, é sentar e ter uma conversa madura com ele para resolverem a situação. Talve seu ex merece ser perdoado e esse seja o momento perfeito para o reconciliação.

