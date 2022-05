Caminhão perde o freio, capota em condomínio de Anápolis e ajudante do motorista é socorrido

Um acidente chocante foi registrado na tarde desta sexta-feira (20). O caso ocorreu no Residencial Anaville, condomínio da região Leste de Anápolis.

Segundo relato do motorista do caminhão, os freios do veículo falharam e a carreta tombou. Com a ação, o ajudante do caminhoneiro se feriu.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Chegando até a unidade, os socorristas constataram foi necessário realizar exames na vítima já que, segundo a mesma, existiam dores pelo corpo todo.

O caso foi registrado como crime de trânsito e o condutor da carreta pode ser indiciado por lesão corporal culposa.