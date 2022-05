Grave acidente deixa uma pessoa morta na BR-414, em Anápolis

Mais uma morte foi registrada no trânsito de Anápolis, na manhã deste sábado (21), no km 434 da BR-414, nas proximidades do Jardim Promissão.

Ao Portal 6, a concessionária da via, Ecovias do Araguaia, informou que, por volta das 09h50, uma colisão entre dois veículos de passeio foi registrada no local.

Uma vítima, ainda não identificada, teve o óbito constatado na cena do acidente.

Outra pessoa se feriu e precisou ser socorrida e levada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também confirmou o acidente à reportagem e foi acionada para ir até lá acompanhar o caso.

Mais informações a qualquer momento.