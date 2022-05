Dentro dos contos de fadas, quando uma pessoa está mentindo o nariz dela cresce, pelo menos é isso que Pinóquio ensinou.

Mas e na vida real, como funciona? Hoje o Portal 6 trouxe alguns sinais para você começar a observar em um diálogo para identificar um mentiroso!

6 formas de identificar na hora se uma pessoa está mentindo para você:

1. Inquietude

É de praxe que o mentiroso costuma ficar inquieto enquanto tenta enganar os outros ao seu redor. Mas isso não é por acaso!

Segundo especialistas, quando o cérebro é ativado para contar uma mentira, ele manda impulsos de ação para acalmá-lo nessas situações de estresse.

Assim, com uma grande quantidade de energia liberada, o mentiroso tenta queimá-la se movimentando.

2. Evita contato visual

Segundo a psicologia, é a ausência do contato visual que entrega o mentiroso.

Assim, em uma conversa, observe: Uma pessoa que mente mantém contato visual durante o diálogo e só o interrompe no momento de mentir.

Obviamente, isso não é a única motivação para alguém não olhar nos olhos de outra pessoa.

3. Responde perguntas com perguntas

Enquanto conta uma mentira, o cérebro busca formas de esquivar da verdade e uma dessas saídas é correr de detalhes da história.

Assim, a pessoa devolve as perguntas com outras perguntas para não ser tão objetivo.

4. Não consegue sustentar a história

No meio de uma história mentirosa, é muito comum a pessoa se perder em suas invenções e se perder nos detalhes.

É nessa hora que ele entra em contradição e pode ser pego no flagra com uma trama que não faz o menor sentido.

5. Foge de suas responsabilidades

Uma defesa do cérebro bem comum é jogar a culpa em outra pessoa para não ter que lidar com as consequências de seus próprios atos.

Logo, quem mente tem esse hábito de transferir a responsabilidade de seus atos para outra pessoa.

6. Ficam vermelhos e transpiram

Por último, como o nariz não vai crescer, igual o do Pinóquio, há outras reações que o corpo transmite fisicamente, como o suor e vermelhidão na pele.

Especialistas afirmam que essa é uma resposta do corpo ao medo ou problemas com autoridade.

Isso pode ser um facilitador em compreender se o suposto mentiroso já chegou nervoso para a conversa. E quanto mais a pessoa precisar falar, mais vai ficar corada e suada.

