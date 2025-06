Ganhadores da Quina de São João 2025: confira quem levou para casa o prêmio milionário

12 – 19 – 20 – 34 – 35 foram os números sorteados no sorteio especial deste sábado (28)

Da Redação - 28 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O sorteio da Quina de São João 2025, realizado neste sábado (28), distribuiu o prêmio recorde de R$ 250 milhões entre 15 apostas vencedoras, segundo dados oficiais divulgados pela Caixa Econômica Federal.

As cinco dezenas sorteadas no concurso 6760 foram:

12 – 19 – 20 – 34 – 35

Como se trata de um concurso especial que não acumula, o valor total foi dividido entre todas as apostas que acertaram os cinco números. Cada uma receberá R$ 19.249.775,58, ou valor proporcional, no caso de bolões com divisão por cotas.

Cidades onde saíram as apostas ganhadoras

As apostas premiadas foram registradas nas seguintes cidades:

Cariacica (ES)

Goiânia (GO)

Belo Horizonte (MG)

Uberaba (MG)

Dourados (MS)

Nova Mutum (MT)

João Pessoa (PB)

Glória do Goitá (PE)

Recife (PE)

Porto Alegre (RS)

Botucatu (SP)

Penápolis (SP)

São Paulo (SP)

Os bilhetes foram feitos tanto presencialmente em lotéricas quanto por meio de canais eletrônicos. Entre as apostas premiadas, houve jogos simples e bolões com diferentes quantidades de cotas, alguns com até 15 dezenas marcadas.

Como resgatar o prêmio

Os ganhadores têm até 90 dias corridos para sacar o valor. A retirada pode ser feita em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do bilhete premiado e documento oficial com foto.

Apostas com prêmios acima de R$ 2.112,00 só podem ser retiradas diretamente em uma agência — e o pagamento é feito mediante conferência e validação da aposta.

O que dá para fazer com um prêmio desses?

Mesmo que dividido, os valores recebidos por cada aposta vencedora são altos o suficiente para garantir independência financeira. Uma única cota premiada em bolão pode render valores mensais superiores a R$ 90 mil se bem aplicada.

Com o prêmio, é possível:

Comprar imóveis ou veículos de alto padrão

Viver de renda com segurança

Investir em negócios próprios

Apoiar familiares ou realizar grandes projetos pessoais

