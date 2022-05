Existem alguns comportamentos extremamente tóxicos que, ainda hoje, diversos homens reproduzem, inclusive dentro dos relacionamentos, inclusive algumas respostas que nenhuma mulher deveria aceitar.

Tais posicionamentos e frases machistas podem resultar em enormes conflitos nos relacionamentos, além de desencadear situações de desconforto e insegurança para as vítimas.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com algumas frases que muitas mulher abominam e as que ainda escutam deverão ficar atentas pois isso pode acabar indo longe demais. Confira!

6 respostas que nenhuma mulher deveria aceitar do namorado:

1. Você deveria trocar de roupa

Este tipo de comentário, diversas vezes, incomoda as mulheres. Eles podem ser despejados por alguns fatores, incluindo ciúmes e sentimento de posse.

A fala, em geral, costuma deixar as parceiras desconfortáveis e inseguras com as escolhas, ficando sucetíveis aos desejos dos companheiros e magoadas com as imposições.

O poder de escolha de uma mulher deve ser amplo, para começar na roupa e terminar no modo de viver ou qual carreira escolher.

2. Você está comendo demais, vai engordar!

Este pode ser dito em forma de ‘cuidado’, mas depende bastante do tom. Novamente, deve-se bater na tecla do poder de escolha. O estilo de vida e as decisões com o corpo dela só diz respeito à ela.

Uma mulher não deve aceitar comentários pejorativos de um parceiro, namorado ou homem algum.

3. Você só pensa em trabalho

Homens priorizar o trabalho é bastante comum. No entanto, aos olhos de uma comunidade ainda patriarcal, assistir uma mulher dar mais atenção ao campo profissional é algo extremamente chocante.

Porém, é algo que deveria não ser tão assustador. Em determinados momentos, é necessário sim dar um enfoque maior aos projetos para que haja um sucesso posteriormente.

E, para que o relacionamento dê certo, é preciso que haja empatia de ambos os lados, caso o casal trabalhe fora.

4. Mulher minha não faz…

“Mulher minha não usa essa roupa”; “mulher minha não fala tal coisa”; “mulher minha não faz isso ou aquilo”.

Essas são as frases mais tradicionais de alguns homens machistas, que trazem consigo essa essência retrógrada e um sentimento de posse sobre a pessoa que se encontra ao lado deles.

É preciso estar atenta aos sinais manipuladores. Afinal, ninguém é proprietário de ninguém, muito menos propriedade.

5. Você não é nada sem mim

Essa é outra típica frase abusiva, certificando à vítima que ela não conseguirá conquistar sucesso algum sem a presença dele.

A frase causa um efeito extremamente intimidador, gerando insegurança e desconforto sobre a relação e, claramente nenhuma mulher deveria.

6. Não quero que você tenha amizades com homem

Limitar o círculo social de uma parceira, deixando ela completamente refém da sua companhia, é algo extremamente abusivo.

É preciso haver confiança e respeito entre os envolvidos, para que os ciúmes não esteja no topo dos sentimentos do casal.

