Acidente envolvendo carros e caminhão deixa duas pessoas presas às ferragens

Um acidente envolvendo dois carros de passeio e um caminhão foi registrado na manhã deste domingo (22), na BR-153, em Jaraguá, na região Central do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu no sentido Ceres. Ainda não se sabe as circunstâncias da colisão.

O acidente deixou seis vítimas, sendo que duas delas ficaram presas às ferragens dos veículos. Os ocupantes foram encaminhados para o Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA).

Foram mobilizadas duas viaturas e cinco militares para atender a ocorrência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada no local para dar início a apuração das causas do acidente entre os veículos.