Batida entre dois carros provoca morte de motorista e deixa outro preso às ferragens

Um acidente entre dois carros deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite deste sábado (21), na zona rural de Indiara, município localizado na região Central de Goiás.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 18h15 para atender uma ocorrência na GO-320.

No local, foram encontrados os dois veículos bastante destruídos e os condutores presos nas ferragens.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conseguiu resgatar uma das vítimas com vida. No entanto, um dos condutores envolvidos veio à óbito com o impacto da batida.

Após ser realizada uma perícia pela Polícia Técnico-Científica, o corpo da vítima foi retirado dos escombros do veículo.