Homem é preso após arrastar ex-namorada pela casa, depois de mulher se recusar a sair com ele

Um homem de 36 anos foi preso em Pires do Rio, município localizado no Sudeste goiano, por dar chutes e arrastar a ex-namorada pela casa, depois que a mulher recusou a sair com ele para o bar.

O caso ocorreu na noite deste sábado (21). Para a Polícia Militar, a vítima contou que o ex-companheiro chegou na residência e a chamou para beber no estabelecimento comercial.

No entanto, ela recusou o convite, o que deixou o suspeito indignado. Após perceber que não iria convencer a mulher, ele jogou a ex-namorada ao chão e segurou com força os pulsos para arrastá-la pela casa.

O suposto agressor ainda deu chutes na vítima, a deixando com diversos machucados. Não o bastante, o homem quebrou objetos e jogou pertences dela em um lote baldio, próximo à residência.

Os policiais foram acionados e o suspeito foi preso em flagrante. Ambos foram encaminhados para procedimentos médicos no Hospital Municipal de Pires do Rio e, em seguida, para a delegacia, onde foram ouvidos.

Após os depoimentos, a mulher foi liberada e o homem foi conduzido para a penitenciária da cidade.

Vale destacar que essa é a segunda vez que o investigado é preso, visto que ele possui um histórico criminal por descumprimento de medida protetiva.