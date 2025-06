Forma de pagamento aceita em posto de combustível de Goiânia chama atenção

Motorista a caminho de Brasília se surpreende ao descobrir opção de parcelamento no Setor Leste Universitário

Augusto Araújo - 29 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Um motorista que estava a caminho de Brasília acabou sendo surpreendido ao passar por Goiânia e parar em um posto de combustíveis localizado no Setor Leste Universitário

O que chamou sua atenção não foi apenas o preço dos combustíveis, mas uma condição de pagamento pouco convencional que o estabelecimento oferece aos clientes.

No local, uma faixa anunciava em letras grandes: “Abasteça em até 3x”, referindo-se à possibilidade de parcelar o valor do combustível no cartão de crédito.

A oferta é válida para valores a prazo e vale para diferentes bandeiras, como Hipercard, Mastercard, Visa e transações via Cielo.

Em tempos de aperto no bolso, alta nos juros e consumo controlado, a chance de abastecer o carro e dividir o valor em três parcelas tem tudo para agradar especialmente motoristas que fazem viagens longas ou dependem do veículo para trabalhar.

A prática, apesar de não ser inédita, ainda é incomum e pouco divulgada no Brasil, especialmente em capitais como Goiânia, onde a maioria dos postos aceita apenas pagamento à vista no cartão de crédito ou débito.

Além da forma de pagamento diferenciada, os preços praticados no posto estavam chamando atenção por outro motivo: a competitividade.

Na data em que a imagem foi registrada, os valores eram:

•Gasolina comum: R$ 5,89

•Etanol: R$ 3,89

•Diesel S10: R$ 5,59

Esses preços estão alinhados com a média praticada em Goiás, segundo os levantamentos mais recentes da Agência Nacional do Petróleo (ANP), e podem se tornar ainda mais atrativos diante da possibilidade de parcelamento — um diferencial que pode fidelizar clientes ou, no mínimo, gerar burburinho entre os motoristas de passagem.