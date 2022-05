Existem alguns signos que trazem consigo a mais aguçada característica da carência e a necessidade de carinho e atenção.

Nestes tempos de frio, os solteiros desses signos costumam sofrer bem mais que o normal e precisam urgentemente de um dengo para os tranquilizar.

Uma possível boa e má notícia é que o Mercúrio retrógrado perdura até o próximo dia 03 de junho. Até lá, essas pessoas poderão ter alguns contatos com pessoas do passado, inclusive algum ex querido.

Conheça os 3 signos que mais ficam carentes no frio e precisam de carinho:

1. Touro

Os taurinos são pessoas mais emocionais e prezam pela fidelidade, lealdade e, claro, seriedade em qualquer relacionamento.

Nesses últimos tempos, muitas mudanças emocionais aconteceram com os taurinos, devido aos eclipses (solar e lunar) que afetaram incisivamente os regidos por este signo.

Consequentemente, a carência dos taurinos aumentou em um nível enorme. E um grande alerta para eles é: cuidado com o Mercúrio retrógrado! Um ex não muito saudável pode aparecer novamente. Não deixe a carência falar mais alto.

2. Câncer

Os cancerianos, não muito diferente dos taurinos, são pessoas extremamente emotivas e adoram estar em relacionamentos sérios e duradouros.

Os solteiros desse signo, neste período do ano, podem estar sofrendo mais que os demais signos, devido aos altos níveis de carência.

Um grande perigo é deixar esse sentimento falar um pouco mais alto e se permitir entrar em situações frustantes. Fique de olho e respire um pouco! Opte por um bom filme, acompanhado de um cobertor quentinho e um chocolate quente.

3. Peixes

Os piscianos carregam o título de românticos do zodíaco e, assim como os outros dois, planejam sempre estar em uma relação a longo prazo e de comprometimento.

Eles prezam por estarem em relações estáveis e confiáveis. Portanto, estar sozinhos neste friozinho podem os deixar um pouco chateados e desejando um novo amor.

Calma! Tudo tem o tempo certo e a sua pessoa mais que perfeita aparecerá para causar um ‘boom’ na sua vida e trazer conforto e tranquilidade para o coração pisciano.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!