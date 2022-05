Goiânia é uma das capitais com maior número de fumantes no Brasil

Goiânia é a oitava capital brasileira com maior número de fumantes, segundo um levantamento do Ministério da Saúde (MS).

Os dados estão disponíveis na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (Vigitel) do Governo Federal, que monitora fatores de risco e meios de proteção para doenças crônicas através de investigações via telefone.

Dessa forma, os números coletados em 2021 apontaram que 10,38% dos goianienses com mais de 18 anos são fumantes – embora não especifique se são ativos, passivos e com que frequência fumam.

Conforme os índices, os homens recorrem com maior frequência ao cigarro, com 14,16%. Já entre a população feminina, esse número é de apenas 6,84%.

O ranking nacional é liderado por Campo Grande (MS), com 14,46%. Na sequência, estão o Distrito Federal (DF) com 11,75% e Curitiba (PR), com 11,29%.

A capital brasileira com menor registro de tabagistas, por sua vez, é Aracaju (SE), com taxa de apenas 03,39%.

Durante o Goiânia Noise Festival, realizado entre os dias 20 e 22 de maio no Centro Cultural Oscar Niemeyer, muitas pessoas foram flagradas fumando dentro do espaço de eventos, um ambiente fechado, o que é proibido por lei.