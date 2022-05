O que abre e fecha no feriado da Padroeira de Goiânia

A terça-feira (24), data em que se comemora o dia da Padroeira de Goiânia, será de feriado na capital. Porém, já nesta segunda-feira (23), diversos serviços estarão fechados ou funcionam em regime especial.

A Prefeitura decretou ponto facultativo para os servidores de órgãos da administração direta e indireta do município, em decreto assinado na semana passada pelo prefeito Rogério Cruz.

Todavia, aqueles estabelecimentos que realizam atendimentos essenciais ou exigem plantão permanente não terão o funcionamento afetado. São os casos dos trabalhos de coleta de lixo, fiscalização e urgência e emergência em saúde.

As lojas do Atende Fácil vão funcionar até às 12h desta segunda-feira e, depois, só voltam a abrir na quarta-feira (25). Lojas e comércio do setor privado também podem ter mudanças.

Veja como será o funcionamento no feriado

Transporte Coletivo

Na segunda-feira (23), os ônibus operam em funcionamento normal, assim como no próprio feriado, na terça-feira (24).

Assistência Social

O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) continua atuando. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia segue o atendimento 24 horas por dia.

Atende Fácil

Unidades do Atende Fácil funcionam até às 12h na segunda-feira (23) e fecham na terça-feira (24). O atendimento normal será retomado na quarta-feira (25).

Ceasa

Funcionarão normalmente das 3h às 14h.

Centro de Zoonoses

Funcionará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados casos com animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Comurg

Mantém o funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção. Os cidadãos podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62) 35248500 / 8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Correios

Os Correios irão abrir algumas agências, na terça-feira (24), feriado municipal em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira de Goiânia. As seguintes unidades irão prestar atendimento ao público no feriado: – Terminal Bandeiras (Jardim Europa); – Praça do Sol (Setor Oeste); – Centro-Oeste (Setor Centro-Oeste).

Guarda Municipal

Funcionará normalmente e, em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153.

Parques de lazer

O Zoológico e Mutirama estarão fechados na segunda-feira (23) e terça-feira (24).

Procon

O Procon-GO permanecerá fechado em Goiânia na segunda e na terça-feira.

Região da 44

O Grupo Mega Moda, composto pelos shoppings atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, funcionará normalmente neste feriado da Padroeira, das 8h às 18h.

Saúde

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 13 unidades que funcionam 24 horas por dia, conforme classificação de risco; ou seja, com prioridade às situações mais graves. Atualizações sobre testagem, além de informações a respeito da campanha de vacinação contra a Covid-19 podem ser acompanhadas pelo site.

Shoppings

Araguaia Shopping – 24 de maio (terça-feira) lojas e quiosques: abertura das 8h30 às 20h30 alimentação e lazer: abertura das 10 às 22h

Bougainville – 24 de maio (terça-feira) lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h praça de alimentação: abertura das 12h às 20h

Flamboyant Shopping – 24 de maio (terça-feira) alimentação e lazer: abertura das 10h às 22h demais lojas: abertura facultativa das 10h às 22h

Goiânia Shopping – 24 de maio (terça-feira) lojas e quiosques: abertura das 14 às 20h alimentação e restaurantes: abertura das 10 às 22h30

Passeio das Águas – 24 de maio (terça-feira) lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h área de lazer e alimentação: abertura das 10h às 22h

Shopping Cerrado – 24 de maio (terça-feira) lojas e quiosques: abertura das 14h às 20h alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h