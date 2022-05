Xingado de ‘corno’ em briga de bar, homem bate com a cabeça e é levado às pressas ao HEANA

Após ser chamado de “corno chifrudo” em uma briga de bar no Parque Residencial das Flores, na região Nordeste de Anápolis, um homem, de 46 anos, bateu com cabeça e precisou ser levado ao hospital às pressas.

A discussão começou depois que a vítima se deparou com a esposa dele de abraços com outro. Irritado, ele cobrou explicações.

O homem que abraçava a companheira da vítima começou a ofendê-lo com gritos de “corno” e os dois começaram a brigar. Nesse momento, ele caiu e bateu a cabeça.

O impacto causou uma lesão com sangramento no marido. As pessoas que estavam no bar acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrê-lo.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) com quadro estável e está sob cuidados médicos.

O caso deverá ser registrado como lesão corporal culposa na Polícia Civil, assim que a vítima tiver alta hospitalar.