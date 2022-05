A sociedade evoluiu e, em meio a essas transformações, temos profissões que mudaram completamente.

Por exemplo, o mercado de trabalho do tempo de seus avós não é mais o mesmo para quem está saindo do ensino médio atualmente e por aí vai.

Agora, já parou para pensar em quais trabalhos vão estar em alta daqui uns anos?

Confira as 6 profissões que mais ganham dinheiro no Brasil e nunca ficam sem emprego:

1. Engenharia

É fácil observar todo investimento em infraestrutura, construções e extrativismo que existe hoje em dia.

Por isso, a engenharia é uma das profissões que mais tem espaço no mercado de trabalho agora e no futuro.

Aqui temos as especialidades que lidam com inovação nos setores de Engenharia Civil, Telecomunicações, Energia, Petróleo e Gás. Habilidades com gestão de pessoas são um bom diferencial e podem render altos salários.

2. Tecnologia da Informação

É notório que vive-se no século da tecnologia e da informação, e é por isso que a globalização busca todos os dias pessoas capacitadas para essa demanda.

As áreas que estão crescendo mais rapidamente são as de startups (pequenos projetos inovadores, com base tecnológica) e as médias empresas. Os salários são atrativos, podendo chegar a R$ 50 mil.

3. Finanças e Contabilidade

Os cenários de instabilidade econômica que ameaçam alguns grandes empresários, devido a ascensão de países, possíveis guerras, crises e política, faz-se necessário cada vez mais o trabalho de profissionais da área de finanças.

O impulso dessa área no mercado está apenas começando e o salário de um diretor financeiro experiente, em uma grande empresa, pode chegar a altas cifras.

4. Direito

Os profissionais desta área seguem tendo um futuro promissor!

Nos últimos anos, as grandes companhias buscam cada vez mais segurança jurídica. Neste mercado, os salários podem chegar a R$ 25 mil.

5. Marketing e Vendas

Ao lado da informação e comunicação, marketing e vendas estão cada vez mais ocupando espaço na praça!

As vendas online crescem e os desafios da internet exigem profissionais que conseguem alavancar as vendas e gerar experiências aos seus clientes. Aqui, os salários também podem chegar a altos valores.

6. Agronegócio

Por último, temos o agronegócio que move a economia de muitos países, principalmente do Brasil, por exemplo.

Obviamente, essa área estaria na frente em relação a outras profissões e se o profissional for ligado a pesquisas e tecnologia, pode se destacar ainda mais.

