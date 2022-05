Caiado testa negativo para Covid-19 e anuncia retorno às atividades

O governador Ronaldo Caiado (DEM) fez um novo teste para Covid-19 no final da tarde desta terça-feira (24) e o resultado foi negativo.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom). Segundo a pasta, o governador retoma normalmente as agendas a partir desta quarta-feira (25).

Caiado havia testado positivo pela primeira vez no último dia 17, após apresentar um quadro febril. Ele se recuperou rapidamente e está assintomático desde a última sexta-feira (20).

“O governador agradece as inúmeras manifestações de solidariedade do povo goiano e as orações por sua plena recuperação”, destacou.