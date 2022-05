Estudou no META e foi aprovado? Conte pra gente!

Tradicional espaço de preparação para concursos públicos, o Curso Meta completa em 2022 seus 20 anos de existência, consolidado como referência em aprovação para concursos de carreiras militares, educacionais e administrativas.

Fundado pelo Professor Urbano e hoje administrado pelo Professor Wellington Lima, O Meta se tornou um espaço que potencializa a busca pela realização do sonho da maioria dos brasileiros, tornar-se servidor público. Sou professor nessa casa e sinto muito orgulho por ter feito parte da caminhada de tantos alunos esforçados, determinados e lutadores.

As vantagens de carreira, valorização, planos de remuneração chamam a atenção de quem deseja alcançar sucesso profissional por meio de uma aprovação e essa instituição já aprovou milhares de alunos. Atualmente conta com turmas nas áreas militares (PM e Bombeiros), educacionais (concurso da Seduce) e das forças armadas, além de outros cursos específicos.

O mais importante para quem busca uma carreira pública é a determinação e a disciplina para ampliar estudos, dedicar tempo e a capacidade de resiliência para atravessar as reprovações. Mais que isso, o Meta oferta uma preparação completa, de conteúdo e emocional, para que os alunos alcancem seu projeto de vida e sejam protagonistas em suas trilhas profissionais.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.