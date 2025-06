Urban nem Prefeitura foram avisados sobre greve pelo sindicato dos motoristas

Lei que determina que ao menos 30% dos ônibus estejam em circulação também não foi respeitada pelo SITTRA

Samuel Leão - 30 de junho de 2025

Imagem do Terminal Urbano de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Apesar de ter sido deflagrada na manhã desta segunda-feira (30), a greve dos motoristas do transporte coletivo de Anápolis não teria sido avisada nem para a Urban e nem para a Prefeitura de Anápolis.

Rápidas já havia adiantado a fala do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Município de Anápolis (SITTRA), que apontava a possibilidade de paralisação a qualquer momento.

Todavia, segundo a gestão municipal e a empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade de Anápolis, a Urban, um aviso formal indicando a greve não teria sido formalizado.

Outra questão é a Lei, que determina que ao menos 30% dos ônibus estejam em circulação, e também não teria sido respeitada pelo SITTRA.

Uma reunião entre as partes foi convocada, ao final da manhã, pela Prefeitura de Anápolis, no Novo Centro Administrativo, com o intuito de chegar a um acordo e encerrar a greve.

Até o momento desta publicação não há notícia sobre avanço na discussão.

Como adiantado pela Rápidas, a greve já foi judicializada pela ARM e Urban.