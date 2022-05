Prefeitura de Goiânia é condenada a indenizar casal que se acidentou em rua sem sinalização

Um casal que sofreu acidente após cair em uma vala aberta no setor Santa Genoveva, em Goiânia, receberá R$ 10 mil de indenização da Prefeitura.

O caso ocorreu em 2020 e a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) foi proferida na última sexta-feira (20) e não cabe recurso.

A Procuradoria Geral do Município (PGM) afirmou que a Administração Municipal ainda não foi notificada da decisão, mas se manifestará em momento oportuno.

Na sentença, a juíza Stefane Fiúza Cançado Machado, aponta que havia diversas erosões na via e nenhuma sinalização.

“Trafegavam pela Avenida João Leite, quando, inesperadamente, se depararam com várias erosões no solo e caíram em um buraco, uma vez que se findou a rua, sem qualquer sinalização”.

Na época do acidente, Maria Aparecida Aguiar Silva e João Pedro Silva, sofreram diversas lesões pelo corpo.

De acordo com a advogada do casal, Maria Aparecida precisou passar por cirurgia no pé esquerdo, enquanto João Pedro teve uma grave fratura na mão direita e precisou de intervenção cirúrgica.