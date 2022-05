Pai toma atitude polêmica com a filha que queria largar os estudos para investir no TikTok

Um pai mexicano decidiu dar uma lição na filha que desejava abandonar tudo para focar na carreira de tiktoker. As cenas viralizaram e já alcançaram quase 11 milhões de visualizações.

De acordo com o vídeo publicado, a garotinha chamada Estrella estava dedicando mais horas do dia nas redes sociais, gravando conteúdos e começou a deixar de lado os estudos.

O pai pedreiro, assistindo a situação, chamou a garota para passar o dia no local onde ele estava realizando uma obra. Na ocasião, a menina teve de carregar sacos de cimentos para aprender que ‘dinheiro custa suor’.

“Eu a trouxe ao meu trabalho porque queria ficar fazendo vídeos para o TikTok. Aí eu a trouxe aqui para que veja que não é fácil ganhar dinheiro, que dinheiro custa suor”, disse o homem na postagem.

Indignada com a lição, a criança retrucou que aquilo não iria adiantar nada, pois o dinheiro da internet seria em maior quantidade e menor esforço, não cedendo aos ensinamentos do genitor.

“Não serve para nada. Poderia ganhar mais dinheiro sendo influencer que estudando e tendo uma profissão”, pondera a garotinha no vídeo.

Alguns usuários concordaram com a postura do pai e afirmaram que é preciso sim ensinar o valor das coisas e as dificuldades da vida.

No entanto, outros alegaram ser um ato extremo ‘expor a filha’ e bastante arrogante, por não concordar com o método tecnológico de ganhar uma renda.

Assista