Bebê com doença extremamente rara viraliza na internet por ter “sorriso permanente”

Uma mulher chamada Cristina Vercher viralizou nas redes sociais ao relatar a condição extremamente rara que a filhinha possui desde que nasceu e faz com que tenha um “sorriso permanente” no rosto. Imagens da bebê já acumulam mais de um milhão de visualizações no TikTok.

A doença da pequena Ayla Summer Mucha é denominada macrostomia bilateral, uma anomalia congênita na região bucomaxilofacial, que causa um alargamento da boca na junção lateral dos lábios e pode acontecer apenas de um lado da boca, ou nos dois.

O único método de corrigir esta condição rara, que segundo o jornal britânico The Mirror possui apenas 14 casos registrados em todo o mundo, é com uma cirurgia, tendo em vista que ela pode fazer com que os bebês tenham uma certa dificuldade para morder e sugar.

Devido a complexidade do tratamento, os papais de Ayla, Cristina Vercher e Blaize Mucha precisam constantemente levar a menininha para receber os cuidados médicos necessários. Como forma de conscientizar as demais pessoas a respeito da doença, também decidiram compartilhar as experiências no TikTok.

Em um dos vídeos publicados pela mãe, ela conta que antes de ser tranquilizada pelos médicos que atendem a filha, ela se culpava e acreditava que havia feito algo de errado no período da gestação.

“Tudo o que eu pensava, como mãe, era onde eu errei, mesmo sendo tão cuidadosa durante toda a gestação”, afirmou.

“Vários médicos nos tranquilizaram e realizaram diversos testes genéticos que confirmaram que essa condição está completamente fora do nosso controle”, completou.

Cristina descreve em um dos registros que o parto de Ayla foi cesariana e tanto ela e quanto o marido levaram um grande susto ao ver a pequena, já que até então não tinham conhecimento da macrostomia.

“A cesariana é uma experiência desconfortável, você sabe que os médicos mostrarão o bebê assim que ele for retirado do útero e nós ficamos preocupados no mesmo momento. Nós não estávamos cientes dessa condição e nunca conhecemos alguém com macrostomia, foi um grande choque”, pontuou.

Os vídeos compartilhados pela família logo viralizaram na plataforma e começaram a receber diversos comentários carinhosos de apoio, assim como também alguns maldosos.

“As redes sociais são um lugar dividido, você não pode controlar as outras pessoas. Por outro lado, nós também recebemos apoio. Sou grata por ter publicado o vídeo porque graças a ele conversei com várias mães que passam por experiências semelhantes”, disse a genitora da pequena.