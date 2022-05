Máscaras podem ou não voltar com aumento dos casos de Covid-19? Goiânia, Aparecida e Anápolis respondem

Com o avanço da Covid-19 nas últimas semanas, a população goiana questiona se existe a possibilidade dos municípios mais populosos do estado – Goiânia, Anápolis e Aparecida – voltarem à obrigatoriedade do uso de máscaras ou endurecer novamente as medidas de biossegurança.

Na dianteira deste movimento, por exemplo, está a cidade de Goiás, que na última sexta-feira (20) decretou a retomada do equipamento de proteção individual em ambientes fechados.

Tendo isso em vista, o Portal 6 conversou com às pastas de Saúde dos três municípios, para entender como elas enxergam o momento atual.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia respondeu em nota: “Até o momento, não há nenhuma discussão a respeito da volta do uso obrigatório de máscara”.

“Além de seguir vacinando e testando a população, a Secretaria Municipal de Saúde monitora, diariamente, os indicadores epidemiológicos”, complementou.

A pasta também relembrou que o uso da máscara não é exigido em locais fechados desde o dia 1º de abril. No entanto, ela pontuou que o equipamento ainda é recomendado para grupos de risco, pessoas que não se vacinaram, ou que apresentem sintomas de síndrome gripal.

“O uso de máscara é aconselhado, também, em locais que possuem maior risco de transmissão do vírus, como espaços com aglomerações, onde não seja possível manter o distanciamento social”, detalhou.

Em Anápolis, por sua vez, a Semusa indicou que não há uma previsão de retorno do uso obrigatório do equipamento.

No entanto, a pasta reforçou que o próximo sábado (28) será um “Dia D” para vacinação contra o coronavírus, além de aplicação de imunizantes contra sarampo e Influenza.

“A vacina contra a Covid-19 estará disponível em todas as doses para completar o esquema vacinal”, destacou na nota.

Por fim, a SMS de Aparecida informou que ainda não há mudanças previstas em relação a essa questão e que está avaliando o cenário.