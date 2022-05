Preso, homem confessa ter matado ex-namorada travesti e escondido corpo no sofá de casa

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (25) suspeito de matar a ex-namorada, que era travesti. Ele ainda teria esquartejado o corpo e ocultado, inclusive no sofá de casa.

O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia. A vítima estava desaparecida desde domingo (22). Ela foi vista pela última vez na casa do ex, de quem supostamente ainda era amiga, no Setor Jardim das Esmeraldas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria deixado a casa dele para ir ao salão de beleza em que trabalhava. Porém, depois de sair, a travesti não mais retornou contato de amigos e familiares.

O Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID) apurou que ela foi morta por asfixia. O ex-namorado ainda teria esquartejado a vítima e ocultado o cadáver.

Depois de preso, o homem confessou tê-la assassinado e ainda apontou que parte do corpo foi colocado sob um sofá na casa dele. O restante foi guardado numa mala e dispensado numa mata fechada, no Setor Villa Sul.

A Polícia Civil espera concluir o inquérito que apura a morte da travesti nos próximos dias.